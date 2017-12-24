Синоптики предупредили о сильном ветре в западных областях

В ближайшие сутки в Украине порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"24 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с; на дорогах, кроме южной части, ночью местами гололедица", – говорится в сообщении.

В Киеве также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, сообщается, что 24 декабря в столице ожидается мокрый снег с переходом в дождь, а 25 декабря ночью умеренный, днем небольшой дождь, на дорогах – местами гололедица.

Также в течение 24-25 декабря в связи с осадками и снеготаянием ожидается подъем уровня воды на реках бассейна Припяти, Сяна, Днестра, Западного Буга на 0,1-1 м, местами выход воды на заводь.

А в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная лавинная опасность 3 уровня.

Напомним, синоптики прогнозировали существенное потепление в Украине 24-25 декабря. Это спровоцирует интенсивное таяние снега, оползни снежных или ледяных массивов.