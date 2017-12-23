Погода на 24 декабря: В Украине - дождь с мокрым снегом, температура до +8

В воскресенье, 24 декабря, в Украине пройдет дождь, а в некоторых областях с мокрым снегом. Температура воздуха будет держаться на уровне от от 2 до 8 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Так, на западе ожидается дождь. Днем температура воздуха составит 4-6 градусов, в Волынской области от 5 до 7, а в Закарпатской от 3 до 5. Ночью в регионе похолодает до -4. На востоке дождь с мокрым снегом, температура днем от 2 до 4 градусов выше нуля. Ночью - от -2 до -4.

В центральной части в Черкасской и Кировоградской областях пройдет дождь, а в Полтавской и Днепропетровской - с мокрым снегом. Температура днем от 3 до 6 градусов, а ночью - от -2 до -4.

На севере в Киевской и Житомирской областях дождь, а в Черниговской - с мокрым снегом. Днем столбик термометра поднимется до +6, а ночью опуститься до -4.

В южном регионе осадки, воздух прогреется до +6 градусов, а в АР Крым - до +8.