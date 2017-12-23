В воскресенье в Киеве днем небольшой дождь

Прогнозируют от +3 до +5.

Фото: Макс Левин

24 декабря в Киеве облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь, на дорогах ночью местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1...-3 градуса, днем +3...+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь, на дорогах ночью местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3...-4 градуса, днем +2...+8 градусов.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем небольшой мокрый снег с дождем, температура ночью -2..-7 градусов, днем +2...-3 градуса. В Моршине ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь, температура ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6 градусов. В Трускавце ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь, температура ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6 градусов. В Сваляве ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь, температура ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5 градусов.

На севере Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь, в Черниговской и Сумской областях дождь с мокрым снегом, на дорогах ночью местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем 0...+7 градусов.

В центре Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь, в Полтавской и Днепропетровской областях дождь с мокрым снегом, на дорогах ночью местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем +1...+7 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем, на дорогах ночью местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем 0...+5 градусов.

На юге Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем +1...+7 градусов.

В Крыму облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем +4...+9 градусов. В Ялте ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью -1...-3 градуса, днем +6...+8 градусов.