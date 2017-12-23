Синоптик: В канун католического Рождества в Украине ожидается снег с дождем и штормовой ветер

На выходных, в субботу, 23 декабря, и воскресенье, 24 декабря, на большей части территории Украины пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, дневная температура воздуха ожидается от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Об этом сообщила главный метеоролог портала О pogode.ua Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, на выходных, в субботу, 23 декабря, и воскресенье, 24 декабря, ожидается мокрый снег, переходящий в дождь.

«В субботу, 23 декабря, на большей части Украины ожидаются осадки в виде снега, преходящего в мокрый снег, в воскресенье, 24 декабря, мокрый снег будет переходить в дождь», - предупредила Н. Диденко.

Метеоролог прогнозирует, что температура воздуха по Украине ожидается в субботу, 23 декабря, в течение дня от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, в воскресенье, 24 декабря, начнется оттепель - 0+6 градусов.

«На дорогах снежная каша, невесть что. Особо предупреждаю, что в воскресенье, 24 декабря, в Украине ожидается очень сильный, почти штормовой, юго-западный ветер. В Карпатах есть лавинная опасность», - отметила Н. Диденко.

Синоптик предупредила, что в Киеве на выходных будет снег, мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица, в воскресенье – микро-потопы. Ветер юго-западный, в воскресенье - очень сильный ветер. В субботу в столице будет прохладно, днем 0-2 градуса мороза. В воскресенье потеплеет до 2-5 градусов тепла. С 25 декабря оттепель охватит всю Украину.

«24-25 декабря в Украине ожидается очень сильный ветер и серьезное потепление. Это будет провоцировать усиленное таяние снега и снежные оползни. Будьте очень осторожны! Убедите детей избегать пребывания под крышами домов или под большими старыми деревьями. Смотрите, где паркуете машины. И очень тщательно выбирайте обувь. Христиане западного обряда будут праздновать Рождество в теплой, но дождливой и ветреной погоде», - спрогнозировала Н. Диденко.