Google запретит сторонним приложениям записывать звонки

Изменения вступают в силу с 11 мая.

Google запретит сторонним приложениям записывать звонки
Сторонние Android-приложения не смогут записывать звонки
© pixabay/andrekheren

Компания Google внесла изменения в политику Google Play, которые будут внесены в Accessibility API. Одним из них стало то, что сторонние разработчики больше не смогут добавлять функцию записи звонков с помощью API, сообщает Android authority.

Изменения вступят в силу с 11 мая. В компании объяснили, что они коснутся только сторонних приложений, которые использовали Accessibility API.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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