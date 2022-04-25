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2022-04-25
Google запретит сторонним приложениям записывать звонки
Изменения вступают в силу с 11 мая.
Сторонние Android-приложения не смогут записывать звонки© pixabay/andrekheren
Компания Google внесла изменения в политику Google Play, которые будут внесены в Accessibility API. Одним из них стало то, что сторонние разработчики больше не смогут добавлять функцию записи звонков с помощью API, сообщает
Изменения вступят в силу с 11 мая. В компании объяснили, что они коснутся только сторонних приложений, которые использовали Accessibility API.
Фаина Ваулина, ZN.ua