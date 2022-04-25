Оккупанты распространили в сети фейковый чат-бот, - СБУ
В службе посоветовали проверять, куда идет информация.
РоSSийские оккупанты распространили в сети фейковый чат-бот с похожим на официальный (чат-бот СБУ – ред.) названием, которое отличается лишь на несколько букв.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Напоминаем! Официальный чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot. Благодаря ему мы получаем тысячи ваших сообщений о дислокации и перемещении врага. А затем по этим данным военные методично отминусовуют роSSийских оккупантов с нашей земли", - написали в СБУ.
В службе посоветовали обязательно проверять, куда посылается информация и доверять только официальным страницам государственных органов и структур.
Напомним, что через чат-бот СБУ Stop russian war теперь можно сообщать о заминированных предметах и заброшенной военной технике.