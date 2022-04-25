Оккупанты распространили в сети фейковый чат-бот, - СБУ

РоSSийские оккупанты распространили в сети фейковый чат-бот с похожим на официальный (чат-бот СБУ – ред.) названием, которое отличается лишь на несколько букв.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

"Напоминаем! Официальный чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot. Благодаря ему мы получаем тысячи ваших сообщений о дислокации и перемещении врага. А затем по этим данным военные методично отминусовуют роSSийских оккупантов с нашей земли", - написали в СБУ .

В службе посоветовали обязательно проверять, куда посылается информация и доверять только официальным страницам государственных органов и структур.