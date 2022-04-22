Зарядные устройства: в Европе запретят продажу популярных смартфонов из-за требования к разъемам

Европа вводит жесткие требования по зарядным устройствам для мобильных телефонов и других девайсов. Они должны быть выполнены по единому стандарту. Таким образом, в Европе ограничат продажу электроники, у которой зарядные устройства не будут соответствовать общепринятому стандарту.

В Европе исчезнут с продажи популярные смартфоны: в чем причина

Такое решение приняла Еврокомиссия.

Проблему унификации разъемов для смартфонов и другой электроники, и прежде всего для зарядных устройств, пытаются решить уже не первый год. Это связано с двумя причинами: с удобством использования девайсов и с ограничением количества электронного мусора. Ведь из-за того, что у мобильных телефонов или других устройств разные разъемы, пользователям приходится покупать новое зарядное устройство для каждого нового девайса.

В Европе исчезнут с продажи популярные смартфоны: в чем причина

Однако теперь ситуация изменится. По крайней мере, в Европе. Депутаты Еврокомиссии проголосовали за полную унификацию разъемов зарядных устройств, которые реализуются в странах Евросоюза. Для всех девайсов, которые будут продаваться в Европе, принят единый стандарт разъема - USB Type-С.

Производители, которые используют в своих мобильных устройства не USB-С, а другой тип разъема, не смогут продавать свои товары на европейском рынке. Таким образом, той же компании Apple придется либо подчиниться общим требованиям, либо уйти с европейского рынка.

Это требование касается смартфонов, планшетов, видеокамер, электронных книг, наушников, портативных колонок и консолей. Пока не решен вопрос только с ноутбуками. Сейчас его обсуждают, и вердикт будет вынесен позже.

При этом есть ряд электронных устройств, на которые этот стандарт не распространяется. Речь идет о девайсах, для которых порт USB-С слишком большой: фитнес-браслетах, смарт-часах и прочих мелких приборах.

Напомним, назван метод, который позволит увеличить длительность работы батареи смартфона.


Марченко Любов, Тудей

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