Украинцы могут получить бесплатные смартфоны через Укрпочту

Украинцы смогут получить бесплатные смартфоны в рамках благотворительной программы "Связь надежды". Получить новые или б/у устройства могут пожилые граждане, потерявшие свой дом и имущество в результате военных действий. Сбором и отправкой устройств занимается Укрпочта.

Стало известно, как украинцы могут получить бесплатные смартфоны через Укрпочту

Почтовый оператор принимает от украинцев работающие телефоны, которые находятся в хорошем состоянии и имеют зарядное устройство.

Чтобы принять участие в благотворительной акции, отправьте свой смартфон Укрпочтой по адресу: переулок Памвы Беринды, 6, город Киев, Украина. Почтовый индекс: 01015. По этому адресу работает благотворительный фонд "Лазар", который занимается распределением устройств среди пенсионеров.

Мобильные операторы тоже присоединились к акции и будут предоставлять получателям смартфонов бесплатные SIM-карты.

За время войны украинскими мобильными операторами уже было выдано более 1 млн SIM-карт. Также для беженцев отменена плата за роуминг в большинстве европейских стран.

Кроме того, украинцы во время войны могут бесплатно звонить по телефону на мобильные и стационарные номера через сервис Viber Out, корпоративным мессенджером Slack и сервисом Zoom.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор Vodafone подключает абонентов к бесплатному роумингу.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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