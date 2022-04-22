Более 100 тысяч заявок о поврежденном имуществе зарегистрировали в Дії

Министерство цифровой трансформации уже получило в приложении "Дія" более 100 тысяч заявок о поврежденном имуществе украинцев вследствие полномасштабной войны РоSSии против Украины.

"Наша команда 24/7 обрабатывает все заявки, которые вы посылаете в приложении и на портале "Дія", чтобы команда экспертов могла провести оценку имущества и быстрее восстановить разрушенные дома. На сегодня через "Дию" мы получили более 100 тысяч заявок о поврежденном имуществе", - говорится в сообщении на Telegram-канале ведомства.

Для подачи заяви в приложении "Дія" в разделе "Услуги" нужно выбрать "Поврежденное имущество", внести всю необходимую информацию и отправить сообщение. На портале "Дія" - авторизоваться, заполнить форму и отправить сообщение.

Кроме того, услуга доступна работникам ЦПАУ и нотариусам, которые могут заполнять и отправлять сообщения от имени украинцев и их представителей.