Vodafone подключает абонентов к бесплатному тарифу

Vodafone сделал бесплатной услугу, которая уже есть и у других мобильных операторов. Речь идет о бесплатном роуминге для украинских беженцев за границей.

С 21 апреля мобильный оператор не снимает плату за звонки в Украину из-за границы. Абонентам нужно будет оплачивать только свою месячную абонплату по тарифу и общаться с близкими в рамках пакета "Бесплатный роуминг" совершенно бесплатно.

Пакет "Доступный роуминг" от Vodafone содержит:

10 ГБ мобильного интернета;

250 минут для исходящих звонков на номер Vodafone Украина;

50 минут для входящих/исходящих звонков на другие операторы в Украине и на номера в стране пребывания;

100 SMS по всем направлениям.

Бесплатный роуминг подключается украинцам за границей автоматически, но если подключение не произойдет, то подключиться можно и самому по номеру *600*6#. Главное, чтобы был оплачен текущий месячный тариф. Подключать услугу можно раз в месяц.

Если минуты и гигабайты закончатся раньше, чем через 30 дней, с абонента будет взыматься плата по стандартным тарифам в роуминге.

По информации мобильного оператора, услугой "Доступный роуминг" от Vodafone могут воспользоваться абоненты всех тарифных планов Vodafone Подписка и Контракт.

Ранее сообщалось, что Vodafone упростил переход абонентов от других операторов на свои тарифы.