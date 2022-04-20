"Дия" опять глючит: у переселенцев проблемы с заявками на статус ВПО

В приложении "Дия" с 19 апреля появилась функция оформления финансовой помощи внутренне перемещенным лицам, однако подать заявку могут не все желающие, информирует Апостроф.

Как пишут в комментариях к публикации в Facebook украинцы, приложение работает некорректно и наверняка это связано с большим наплывом желающих получить выплаты.

"Пишет, что через несколько минут ваша справка ВПЛ появится в приложении, прошло уже 12 часов", "На последнем этапе подтягивает только одного ребенка из двух, хотя на предыдущем шаге галочки стоят на обоих детях. И в конце выдает ошибку", "У меня пропала из "Дии" справка ВПЛ ребенка", "Улицы, на которой я проживаю, нет в списке. И соседней тоже. Классно сделано", - пишут возмущенные граждане.

Как известно, оформившие статус внутренне перемещенного лица могут рассчитывать на выплаты в размере 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.


Максим Яценко, Апостроф

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