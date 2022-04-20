Кадыровцы в шоке: TikTok удален из роSSийского App Store

Компания Apple удалила популярный сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok из App Store для пользователей из РоSSии.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Между тем, данное приложение пока еще доступно для загрузки пользователями из РФ через Google Play.


Популярный китайский сервис для съемки коротких видео стал инструментом для ведения информационной войны. В частности, кадыровцы в составе роSSийских оккупационных войск в Украине фактически не участвуют в боях на передовой, зато активно работают на рекламу, снимая и публикуя видео в TikTok.

В то же время в РоSSии на фоне войны с Украиной заблокировали соцсеть Instagram и отключили монетизацию на YouTube.


Евгений Устименко, Апостроф

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