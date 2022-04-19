Киевстар отменил плату за популярную услугу
Киевстар отменил плату за мобильный интернет во время использования абонентами популярных приложений для видеозвонков. Таким образом мобильный оператор поддерживает тех граждан, которые активно используют Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Google Classroom для учебы и работы.
С 15 апреля тарификация мобильного интернета для таких абонентов отменена, независимо от того, к какому тарифу они подключены. Киевстар сообщил, что не будет снимать мегабайты со счетов абонентов подписки за использование популярных видеосервисов. Загрузка файлов в приложениях будет производиться в соответствии со стандартными условиями использования мобильного интернета.
МОН обратилось и к другим мобильным операторам с надеждой, что они также поддержат учеников и студентов, и отменят плату за мобильный интернет для них.
Недавно платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ открыла бесплатный доступ к образовательным и развлекательным материалам для детей в разделе "Образование". Абоненты всех мобильных операторов получили возможность бесплатно просматривать новостные каналы на платформе Киевстар ТВ, даже находясь за границей.
Также Киевстар с 15 апреля увеличил количество мегабайтов мобильного интернета в тарифах "Общение без границ" и "Звонки без границ" до 5000 МБ в неделю, вместо 100 МБ.
Ранее сообщалось, что с 21 апреля Киевстар изменяет условия в некоторых своих тарифах.