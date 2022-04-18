Spotify убрал свое приложение из магазинов Google и Apple для пользователей из РоSSии

Ранее сервис заявил о том, что покидает роSSийский рынок, информирует ZN.ua.

Spotify убрал свое приложение из магазинов Google и Apple для пользователей из РоSSии
Spotify удалил приложение из App Storу и Google Play
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Стриминговый сервис Spotify удалил свои приложения в App Store и Google Play для пользователей из РоSSии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Ранее сервис заявил о том, что прекращает работу на роSSийском рынке с 11 апреля. Там заявили, что пользователи из РоSSии не смогут пользоваться своими аккаунтами в Spotify, а также сервисами на сайте и в приложении.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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