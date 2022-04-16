Чат-ботом єВорог для информирования об оккупационных войсках воспользовались уже 257 тыс. украинцев

В Минцифры призывают не забывать о собственной безопасности, фотографируя вооруженные силы рф, информирует ZN.ua.

Чат-ботом єВорог для информирования об оккупационных войсках воспользовались уже 257 тыс. украинцев
Скриншот с логотипом чат-бота

Уже 257 тысяч украинцев воспользовались разработанным Министерством цифровой трансформации чат-ботом єВорог. О статистике важных извещений рассказали в телеграмм-канале ведомства.

«Благодарны каждому, кто сообщает ВСУ о перемещении и геолокации оккупантов. Вы вносите невероятный вклад в нашу общую победу над роSSийским захватчиком. Наша команда 24/7 обрабатывает каждое сообщение в чатботе и приятно удивлена вашей помощью», - отмечают в сообщении.


Оксана Коваль, ZN.ua

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