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2022-04-16
Чат-ботом єВорог для информирования об оккупационных войсках воспользовались уже 257 тыс. украинцев
В Минцифры призывают не забывать о собственной безопасности, фотографируя вооруженные силы рф, информирует
Скриншот с логотипом чат-бота
Уже 257 тысяч украинцев воспользовались разработанным Министерством цифровой трансформации чат-ботом єВорог. О статистике важных извещений рассказали в телеграмм-канале ведомства.
«Благодарны каждому, кто сообщает ВСУ о перемещении и геолокации оккупантов. Вы вносите невероятный вклад в нашу общую победу над роSSийским захватчиком. Наша команда 24/7 обрабатывает каждое сообщение в чатботе и приятно удивлена вашей помощью», - отмечают в сообщении.
Оксана Коваль, ZN.ua