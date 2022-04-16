Vodafone упростил переход от других операторов на свои тарифы

Vodafone упростил переход абонентов на свои тарифы. Это значит, что украинцы, которые хотят перейти от любого другого оператора к Vodafone, могут сделать это дистанционно, осуществив идентификацию через систему BankID.

Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо иметь счет физического лица в одном из 40 банков – участников Системы BankID НБУ. Подать заявку на переход можно на сайте компании, при этом сохранив свой предыдущий номер. О переносе номера абоненту сообщат в смс-сообщении.

Выбрать тарифный план новые абоненты Vodafone могут на сайте компании, либо через мобильное приложение My Vodafone. По умолчанию всем новым абонентам подключается тариф Vodafone SuperNet Start.

Чтобы перенести номер, также можно позвонить на бесплатный номер 0800400400. Перенос номера занимает один рабочий день. Абоненты также могут обратиться в любой из магазинов компании и попросить сотрудников помочь с переносом номера. Однако, в военное время не все магазины работают, поэтому людей по возможности просят решать свои вопросы в онлайн-режиме.

В апреле 2021 года к системе BankID НБУ подключился первый мобильный оператор lifecell Украина.

Ранее сообщалось, что Киевстар, Vodafone и lifecell запустят для украинских абонентов функцию экстренного оповещения на случай чрезвычайных ситуаций.