Киевстар повышает стоимость звонков для ряда абонентов

Киевстар сделал заявление своим абонентам. С 21 апреля мобильный оператор повышает стоимость звонков за рубеж, в частности, с РоSSию. Так, стоимость одной минуты разговора с роSSийским номером вырастет для абонентов Киевстар до 20 грн.

Информация об этом Киевстар разослал своим клиентам в СМС-сообщениях. Подорожание произойдет уже через неделю. В то же время, условия роуминга в другие страны для абонентов мобильного оператора не меняется.

С 1 мая мобильный оператор закрывает четыре популярных среди украинцев тарифа:

Соцмережі +1000мб";

"Соцмережі +3000мб";

"Смартфон базовий";

"Смартфон профі".

При этом, с 14 апреля Киевстар повысил количество мегабайтов мобильного интернета до 5000 МБ в тарифах "Звонки для родителей" и "Общение без границ", оставив неизменной месячную плату для абонентов. Киевстар обещает, что все абоненты, которые обслуживаются по этим тарифам, получат свои бонусы в апреле и начале мая.

Ранее сообщалось, что Киевстар запустил новую услугу, благодаря которой абоненты смогут узнавать, кто из контактов снова появился в сети.