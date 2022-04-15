Киевстар повышает стоимость звонков для ряда абонентов
Киевстар сделал заявление своим абонентам. С 21 апреля мобильный оператор повышает стоимость звонков за рубеж, в частности, с РоSSию. Так, стоимость одной минуты разговора с роSSийским номером вырастет для абонентов Киевстар до 20 грн.
Информация об этом Киевстар разослал своим клиентам в СМС-сообщениях. Подорожание произойдет уже через неделю. В то же время, условия роуминга в другие страны для абонентов мобильного оператора не меняется.
С 1 мая мобильный оператор закрывает четыре популярных среди украинцев тарифа:
- Соцмережі +1000мб";
- "Соцмережі +3000мб";
- "Смартфон базовий";
- "Смартфон профі".
При этом, с 14 апреля Киевстар повысил количество мегабайтов мобильного интернета до 5000 МБ в тарифах "Звонки для родителей" и "Общение без границ", оставив неизменной месячную плату для абонентов. Киевстар обещает, что все абоненты, которые обслуживаются по этим тарифам, получат свои бонусы в апреле и начале мая.
Ранее сообщалось, что Киевстар запустил новую услугу, благодаря которой абоненты смогут узнавать, кто из контактов снова появился в сети.