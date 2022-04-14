В Украине заработало новое мобильное приложение для проверки граждан

В Украине заработало мобильное приложение "ТиХто" (ТyHto), которое по фото определяет подозрительных личностей. В условиях войны, когда приходится ежедневно находить диверсантов, данное приложение станет незаменимым помощником полиции и других контролирующих органов.

В Украине заработало новое мобильное приложение для проверки граждан

Сервис ТyHto был разработан при поддержке киберспециалистов СБУ. Проверить личность с помощью этого приложения можно будет как по фото, так и по номеру паспорта. Сделать это могут все граждане, у которых на смартфоне установлено ТyHto.

Данное мобильное приложение создано для того, чтобы быстрее выявлять подозрительных граждан на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие и т.д.

В Украине заработало новое мобильное приложение для проверки граждан

Установив приложение ТyHto на смартфон, можно проверить:

  • соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он потерянным;
  • находится ли данный человек в государственном розыске;
  • наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;
  • включено ли данное лицо в список военных террористов и ДРГ или базу "Миротворец".

Разработчики мобильного приложения заявили, что ТyHto не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров.

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Лобанова Єлизавета, Тудей

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