В Украине заработало новое мобильное приложение для проверки граждан
В Украине заработало мобильное приложение "ТиХто" (ТyHto), которое по фото определяет подозрительных личностей. В условиях войны, когда приходится ежедневно находить диверсантов, данное приложение станет незаменимым помощником полиции и других контролирующих органов.
Сервис ТyHto был разработан при поддержке киберспециалистов СБУ. Проверить личность с помощью этого приложения можно будет как по фото, так и по номеру паспорта. Сделать это могут все граждане, у которых на смартфоне установлено ТyHto.
Данное мобильное приложение создано для того, чтобы быстрее выявлять подозрительных граждан на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие и т.д.
Установив приложение ТyHto на смартфон, можно проверить:
- соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он потерянным;
- находится ли данный человек в государственном розыске;
- наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;
- включено ли данное лицо в список военных террористов и ДРГ или базу "Миротворец".
Разработчики мобильного приложения заявили, что ТyHto не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров.
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