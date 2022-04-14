Киевстар запустил услугу оповещения о появлении в сети абонента

Киевстар запустил полезную услугу для украинцев, у которых часто исчезает связь с родными. Во время войны это происходит очень часто, поэтому мобильный оператор ввел сервис SMS-уведомления "Снова в сети", с помощью которого абоненты сразу узнают, что их родные появились в сети после того, как они выйдут на связь.

Чтобы получать уведомления, появившиеся в сети, на его номер нужно отправить SMS-сообщение со спецкодом *D# и любым текстовым сообщением.

Заявка остается активной в течение 5 дней. Если абонент Киевстар не выходит на связь, мобильный оператор информирует об этом и предлагает повторно отправить запрос. Абоненты Киевстар могут таким образом получить уведомление о появлении в сети абонентов всех украинских операторов.

Многие люди во время войны сидят в хранилищах, где пропадает связь. В это время ей звонят близкие. Но когда человек снова появляется в сети, то об этом никто не знает. Теперь все, кто звонил по телефону абоненту, который был вне сети, получит SMS-сообщения. В этом и заключается услуга от Киевстара "Снова в сети". Кроме того, абоненты Киевстар могут отслеживать геолокацию друг друга посредством сервиса "Мобильная безопасность".

Ранее сообщалось, что Киевстар предоставляет бесплатные минуты на разговоры и гигабайты интернет абонентам двух популярных тарифов.