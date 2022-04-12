Nokia уходит из РоSSии

Финская компания Nokia, один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования, заявила, что она полностью прекращает работать в РоSSии. Причина такого решение заключается в том, что компания осуждает вторжение роSSийских войск в Украину.

В конце марта Nokia приостановила поставки оборудования и программного обеспечения в РоSSию из-за вторжения ее войск в Украину. Теперь же финский телекоммуникационный гигант прекращает в РФ все исследования и разработки, а сотрудники возвращаются на родину.

По словам главы Nokia Пекки Лундмарка, безопасность сотрудников – это самое главное для компании.

Но при этом Nokia продолжает обслуживать свои телекоммуникационные сети в РФ . Финская компания говорит, что она хочет, чтобы у граждан РоSSии был доступ к данным вне пределов РФ .

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные компании уйти с роSSийского рынка, чтобы не поддерживать военные преступления оккупантов в РоSSии. На данный момент уже около 250 крупных компаний ушли из РФ .

Напомним, украинский посол в Финляндии Ольга Диброва призвала финскую компанию Nokian Tyres прекратить работать в РоSSии.