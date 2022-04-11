В Украине создали приложение для проверки подозрительных лиц и выявления диверсантов
Программа работает с информацией из открытых источников, информирует
Команды YouControl и Artellence при поддержке киберспециалистов СБУ запустили приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц и обнаружения диверсантов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в
"Его основная цель - упростить процедуру проверки подозрительных лиц на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях", - объяснили в СБУ.
В сообщении подчеркнули, что приложение не содержит, не собирает и не передает персональную информацию. Оно лишь обрабатывает данные из открытых источников.
В частности, с помощью "ТиХто" можно проверить:
- соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт действительным и не считается ли потерянным;
- не находится ли человек в государственном розыске;
- не наложены ли на него санкции СНБО и не присутствует ли он в реестре террористов;
- не включено ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базу «Миротворец»;
- не находится ли его автомобиль в розыске.
В Службе безопасности Украины призывают в случае обнаружения "фактора риска" немедленно сообщать о нем представителям силовых структур. Там будут проводить дополнительную тщательную проверку информации.