В Украине создали приложение для проверки подозрительных лиц и выявления диверсантов

Команды YouControl и Artellence при поддержке киберспециалистов СБУ запустили приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц и обнаружения диверсантов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram .

"Его основная цель - упростить процедуру проверки подозрительных лиц на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях", - объяснили в СБУ .

В сообщении подчеркнули, что приложение не содержит, не собирает и не передает персональную информацию. Оно лишь обрабатывает данные из открытых источников.

В частности, с помощью "ТиХто" можно проверить:

соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт действительным и не считается ли потерянным;

не находится ли человек в государственном розыске;

не наложены ли на него санкции СНБО и не присутствует ли он в реестре террористов;

не включено ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базу «Миротворец»;

не находится ли его автомобиль в розыске.

В Службе безопасности Украины призывают в случае обнаружения "фактора риска" немедленно сообщать о нем представителям силовых структур. Там будут проводить дополнительную тщательную проверку информации.