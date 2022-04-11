В Украине создали приложение для проверки подозрительных лиц и выявления диверсантов

Программа работает с информацией из открытых источников, информирует ZN.ua.

В Украине создали приложение для проверки подозрительных лиц и выявления диверсантов
© Нацполиция

Команды YouControl и Artellence при поддержке киберспециалистов СБУ запустили приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц и обнаружения диверсантов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

"Его основная цель - упростить процедуру проверки подозрительных лиц на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях", - объяснили в СБУ.

В сообщении подчеркнули, что приложение не содержит, не собирает и не передает персональную информацию. Оно лишь обрабатывает данные из открытых источников.

В частности, с помощью "ТиХто" можно проверить:

  • соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт действительным и не считается ли потерянным;
  • не находится ли человек в государственном розыске;
  • не наложены ли на него санкции СНБО и не присутствует ли он в реестре террористов;
  • не включено ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базу «Миротворец»;
  • не находится ли его автомобиль в розыске.

В Службе безопасности Украины призывают в случае обнаружения "фактора риска" немедленно сообщать о нем представителям силовых структур. Там будут проводить дополнительную тщательную проверку информации.


Максим Царук, ZN.ua

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