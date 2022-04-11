Киевстар запустил новый выгодный тариф с безлимитным интернетом

Киевстар недавно анонсировал закрытие четырех популярных тарифов, но вместо них мобильный оператор запустил новый выгодный тариф, который подойдет всем, кто часто пользуется мобильным интернетом. Тариф получил название "СуперГиг".

Этот тариф пригодится пользователям, работающим или обучающимся по планшету или смартфону, которые используют каждый день много мегабайтов интернета. Для таких целей Киевстар и создал тариф "СуперГиг". В этот тариф входит только 4G интернет, без минут на разговоры и SMS.

Стоимость нового тарифа от Киевстар с безлимитным 4G – 300 грн/мес. Абоненты получат 300 ГБ Интернета на максимальной скорости. Этого будет достаточно для работы и обучения онлайн в течение месяца.

Кроме того, с 14 апреля Киевстар увеличит количество мегабайтов в тарифных планах "Звонки без границ" и "Общение без границ", оставляя при этом без изменений месячную стоимость этих тарифов. Сейчас абоненты этих тарифов ежемесячно получают всего по 100 МБ интернета, а Киевстар увеличит их объем до 5000 МБ.

Напомним, Киевстар анонсировал закрытие четырех популярных тарифов с 1 мая 2022 года.