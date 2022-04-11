Соvid-сертификат в «Дие» будет отображаться 1,5 года

С 5 апреля 2022 года цифровой сертификат о вакцинации против Соvid-19 не будут удалять из «Дии» в течение 545 дней от даты прививки. Такое решение принял Минздрав Украины вместе с Минцифры и НСЗУ.

фото: loda.gov.ua

Почему это важно

«РоSSийское вторжение заставило более 3 млн женщин и детей покинуть родную землю и уехать за границу. Во многих странах, где находятся наши граждане, действуют карантинные ограничения. Чтобы облегчить процедуру подтверждения вакцинации украинцев от Covid-19, мы решили продолжить отображение сертификатов в «Дие», — объясняет заместитель министра по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

По ее словам, это позволит украинцам показать цифровой документ о вакцинации от коронавирусной болезни и получить следующую нужную дозу или же иметь меньшие карантинные ограничения, чем невакцинированные лица в стране пребывания.

Срок отображения изменится для всех видов сертификатов:

«желтый» Covid-сертификат, подтверждающий 1 дозу прививки против коронавирусной болезни;

«зеленый» Covid-сертификат, подтверждающий 2 дозы прививки против коронавирусной болезни;

«бустерный» Covid-сертификат, подтверждающий 3 дозы прививки против коронавирусной болезни.

Однако сертификат не обновляет новую конечную дату автоматически. Для этого нужно повторно отправить запрос в приложении или на портале «Дии» — так же, как вы генерировали свой нынешний сертификат.

Напомним, украинский Covid-сертификат признан странами-членами Доверительной сети ЕС , в состав которой входят более 60 стран мира. Поэтому с украинским цифровым документом можно избегать карантинных ограничений в зарубежных странах.

В то же время правила использования сертификатов определяются каждой страной в отдельности и могут существенно отличаться.

В Украине правила использования и сроки действия Covid-сертификатов остались прежними: