Через "Дію" для нужд ВСУ собрали уже более 250 млн гривен – Федоров

Воспользовавшись порталом "Дія", украинцы перечислили на нужды армии уже 250 миллионов гривен. Такую цифру на своей фейсбук-странице назвал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Средства поступают в фонд "Вернись живым", который ежедневно отчитывается о том, что удалось купить и куда отправить. В настоящее время благодаря перечислениям от неравнодушных уже приобрели:

12 206 бронежилетов,

5 660 шлемов,

12 666 средств связи,

3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,

2793 квадрокоптеры,

11 военных беспилотных авиационных комплексов,

1703 генераторы и другие источники питания,

72 автомобиля,

2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),

1391 ноутбук,

2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков,

309 единиц саперного оборудования.

Напомним, речь идет об одном из крупнейших фондов помощи украинским военным, при этом он основан еще с началом войны в 2014 году. За восемь лет, до начала широкомасштабного вторжения собрано более 190 млн грн.

"Вернись живым" обеспечивает военных тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, комплектами для разминирования и другой высокоточной техникой.