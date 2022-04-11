Через "Дію" для нужд ВСУ собрали уже более 250 млн гривен – Федоров
Средства поступают в фонд "Вернись живым", благодаря перечислениям от неравнодушных уже приобрели 12 тысяч бронежилетов, 5,5 тысяч шлемов, 12 тысяч средств связи, информирует
Воспользовавшись порталом "Дія", украинцы перечислили на нужды армии уже 250 миллионов гривен. Такую цифру на своей фейсбук-странице
Средства поступают в фонд "Вернись живым", который ежедневно отчитывается о том, что удалось купить и куда отправить. В настоящее время благодаря перечислениям от неравнодушных уже приобрели:
- 12 206 бронежилетов,
- 5 660 шлемов,
- 12 666 средств связи,
- 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,
- 2793 квадрокоптеры,
- 11 военных беспилотных авиационных комплексов,
- 1703 генераторы и другие источники питания,
- 72 автомобиля,
- 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),
- 1391 ноутбук,
- 2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков,
- 309 единиц саперного оборудования.
Напомним, речь идет об одном из крупнейших фондов помощи украинским военным, при этом он основан еще с началом войны в 2014 году. За восемь лет, до начала широкомасштабного вторжения собрано более 190 млн грн.
"Вернись живым" обеспечивает военных тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, комплектами для разминирования и другой высокоточной техникой.