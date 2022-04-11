Через "Дію" для нужд ВСУ собрали уже более 250 млн гривен – Федоров

Средства поступают в фонд "Вернись живым", благодаря перечислениям от неравнодушных уже приобрели 12 тысяч бронежилетов, 5,5 тысяч шлемов, 12 тысяч средств связи, информирует ZN.ua.

Через
Фото: Flickr-аккаунт Минобороны

Воспользовавшись порталом "Дія", украинцы перечислили на нужды армии уже 250 миллионов гривен. Такую цифру на своей фейсбук-странице назвал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Средства поступают в фонд "Вернись живым", который ежедневно отчитывается о том, что удалось купить и куда отправить. В настоящее время благодаря перечислениям от неравнодушных уже приобрели:

  • 12 206 бронежилетов,
  • 5 660 шлемов,
  • 12 666 средств связи,
  • 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,
  • 2793 квадрокоптеры,
  • 11 военных беспилотных авиационных комплексов,
  • 1703 генераторы и другие источники питания,
  • 72 автомобиля,
  • 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),
  • 1391 ноутбук,
  • 2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков,
  • 309 единиц саперного оборудования.

Напомним, речь идет об одном из крупнейших фондов помощи украинским военным, при этом он основан еще с началом войны в 2014 году. За восемь лет, до начала широкомасштабного вторжения собрано более 190 млн грн.

"Вернись живым" обеспечивает военных тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, комплектами для разминирования и другой высокоточной техникой.


Оксана Коваль, ZN.ua

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