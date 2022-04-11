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2022-04-11
Трудовые отношения во время войны: Минэкономики запустило специальный чат-бот в Telegram
Актуальную информацию о предоставлении отпусков, оплате труда и других вопросах можно теперь уточнить в приложении, информирует
© unsplash/christianw
Министерство экономики
"В сервисе по разделам систематизированы ответы на часто задаваемые вопросы об особенностях предоставления отпусков, оплаты труда, ведения документации и т.д. во время военных действий", — пояснили в Минэкономики.
Для начала использования @TrudEconomBot необходимо нажать "start" и выбрать нужный раздел.
Оксана Коваль, ZN.ua