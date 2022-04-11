Трудовые отношения во время войны: Минэкономики запустило специальный чат-бот в Telegram

Актуальную информацию о предоставлении отпусков, оплате труда и других вопросах можно теперь уточнить в приложении, информирует ZN.ua.

Трудовые отношения во время войны: Минэкономики запустило специальный чат-бот в Telegram
© unsplash/christianw

Министерство экономики запустило в Telegram чат-бот, цель которого – помочь найти ответы на наиболее распространенные вопросы по трудовым отношениям в условиях военного положения.

"В сервисе по разделам систематизированы ответы на часто задаваемые вопросы об особенностях предоставления отпусков, оплаты труда, ведения документации и т.д. во время военных действий", — пояснили в Минэкономики.

Для начала использования @TrudEconomBot необходимо нажать "start" и выбрать нужный раздел.


Оксана Коваль, ZN.ua

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