Трудовые отношения во время войны: Минэкономики запустило специальный чат-бот в Telegram

Министерство экономики запустило в Telegram чат-бот, цель которого – помочь найти ответы на наиболее распространенные вопросы по трудовым отношениям в условиях военного положения.

"В сервисе по разделам систематизированы ответы на часто задаваемые вопросы об особенностях предоставления отпусков, оплаты труда, ведения документации и т.д. во время военных действий", — пояснили в Минэкономики.

Для начала использования @TrudEconomBot необходимо нажать "start" и выбрать нужный раздел.