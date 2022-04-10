Киевстар анонсировал закрытие четырех популярных тарифов

Киевстар подготовил для своих абонентов некоторые перемены. Так, с 1 мая мобильный оператор закрывает четыре тарифа: "Соцсети +1000мб", "Соцсети +3000мб", "Смартфон базовый", "Смартфон профи".

Киевстар не оставит своих абонентов и без приятных сюрпризов. С 14 апреля будет повышено количество мегабайтов мобильного интернета в тарифах "Общение без границ", "Звонки без границ". При этом месячная плата останется предварительной, а количество интернета в этих тарифах вырастет до 5000 МБ в неделю вместо 100 МБ, как было раньше.

Киевстар также снизил стоимость своих дополнительных пакетов "День Онлайн", "Интернет-пакет" и "Ночной".

Мобильный оператор Киевстар во время войны поддерживает абонентов, как в Украине, так и за рубежом. С 1 апреля услуга домашнего интернета стала бесплатной для абонентов Киевстар, проживающих в областях активных боевых действий, а все оказавшиеся на территории стран ЕС украинские переселенцы смогут общаться со своими родными, оставшимися в Украине, по обычным тарифам, не переплачивая за международная связь. Услуга мужественного роуминга для них бесплатная.

Ранее сообщалось, как долго будет украинцам доступен бесплатный роуминг от мобильных операторов.