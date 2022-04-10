Киевстар, Vodafone і lifecell договорились с операторами из ЕС о бесплатном роуминге для украинцев

Для украинцев, которые сейчас оказались во многих странах Евросоюза, будет действовать бесплатный роуминг. Украинские мобильные операторы, Киевстар, Vodafone и lifecell, подписали совместное заявление об этом с 24 мобильными операторами из ЕС.

Киевстар, Vodafone і lifecell договорились с европейскими операторами о бесплатном роуминге для украинцев

Такая информация появилась на сайте Еврокомиссии.

Там говорится, что теперь все украинские переселенцы, которые оказались на территории стран ЕС, смогут связываться со своими родными, оставшимися в Украине, по обычным тарифам, не переплачивая за предоставление международной связи.

"Совместное заявление имеет целью заложить более стабильную основу, чтобы помочь перемещенным украинцам в Европе оставаться на связи с родными и друзьями дома", – говорится в сообщении.

Киевстар, Vodafone і lifecell договорились с европейскими операторами о бесплатном роуминге для украинцев

Такой жест доброй воли высоко оценили в украинском правительстве. По мнению главы Минцифры Михаила Федорова, бесплатный роуминг для украинцев – это не только возможность для наших сограждан постоянно оставаться на связи с родными, но и важный шаг к цифровой евроинтеграции Украины.

Как долго будет доступен украинцам бесплатный роуминг?

Пока его предоставляют на три месяца, то есть с апреля по июнь. Далее будут рассматривать вопрос о целесообразности его продления. При этом будут учитывать ситуацию, которая сложится на то время.

Напомним, украинские мобильные операторы в перспективе откажутся от SIM-карт. Новые смартфоны на базе Android 13 больше не будут поддерживать физические SIM-карты. Поэтому мобильные операторы будут переходить на виртуальную карту еSIM. При этом переход с одного оператора на другой в таком смартфоне будет очень простым.


Марченко Любов, Тудей

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