В "Дии" запускают опрос - "инструмент электронной демократии"

В "Дии" запускается услуга опроса. Это - первый масштабный инструмент электронной демократии для украинцев, сообщил президент Владимир Зеленский на открытии Дия Саммита.

"Для миллионов граждан - это возможность выражать свою позицию и влиять на решения, для государства – возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. А для всех нас – это фактически старт цифрового народовластия", – отметил он.

Первый вопрос о том, какая услуга "Дии" наиболее полезна: изменение места регистрации, справка о несудимости, надлежащий пользователь или опрос.

Второй вопрос касается того, как назвать программу бесплатной раздачи смартфонов всем вакцинированным украинцам старше 60 лет.

Опросы уже доступны в приложении.

Напомним, президент сегодня также сообщил о новой программе єСмартфон, предусматривающей выделение смартфонов по льготным тарифам всем вакцинированным гражданам старше 60 лет. Программа охватит около 8,5 млн человек.