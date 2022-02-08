Справку о несудимости с сегодняшнего дня можно сгенерировать в "Дии"

Каждый год украинцы получают около 1 млн справок о несудимости.

Справку о несудимости с сегодняшнего дня можно сгенерировать в "Дии"
Фото: Скриншот/YouTube

В приложении "Дия" с сегодняшнего дня можно сгенерировать справку о несудимости. Это документ, который предоставляется гражданину по его личному запросу. Он свидетельствует, что человек не был судим, не привлекался к уголовной ответственности и не находится в розыске.

Справка о несудимости будет среди ряда новых госуслуг и цифровых документов, которые через несколько часов будут представлены на четвертом Diia Summit, информирует пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Раньше этот документ нужно было получать либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников, либо онлайн, однако нужно было заполнять многие поля. А теперь услугой можно будет воспользоваться в приложении Дия в несколько кликов", - отметил глава министерства Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что справка о несудимости – один из самых популярных документов среди украинцев. Их получают около 1 млн. ежегодно.

Этот документ необходим для предъявления в военкомате, при оформлении загранпаспорта, визы, устройства на работу в некоторые компании, в случае получения гражданства в другой стране или оформления вида на жительство за границей.

Сообщается, что во время Diia Summit будут представлены: смена места регистрации по всей стране, услуги для водителей и т.п., а также специальный налоговый режим для IT-индустрии "Дія.City".

Напомним, 7 февраля Кабинет министров утвердил порядок проведения опросов через "Дию".

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