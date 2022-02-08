Киевстар возвращает абонентам деньги за покупку смартфонов: на что можно потратить полученные бонусы

Киевстар начал возвращать своим абонентам деньги за покупку смартфонов в фирменных магазинах мобильного оператора. При покупке любого 4G смартфона абоненты Киевстар с 7 февраля по 31 марта получат 10% кэшбека от стоимости устройства на свой бонусный счет.

Киевстар возвращает абонентам деньги за покупку смартфонов: на что можно потратить полученные бонусы

Стать участником акции могут абоненты всех тарифов Киевстар, кроме тарифов "Все вместе". Чтобы получить бонусы от мобильного оператора, нужно купить в указанный период любой мобильный телефон, поддерживающий 4G. После этого заплатить аванс в размере 6 грн из расчета 1 грн в счет платы за телекоммуникационные услуги в течение срока действия первых шести пакетов услуг текущего тарифного плана. В течение суток на мобильный бонусный счет абонента Киевстар придут деньги - 10% от стоимость смартфона. В дальнейшем один бонус будет равняться скидке в размере 1 гривна на услуги мобильного оператора.

Киевстар возвращает абонентам деньги за покупку смартфонов: на что можно потратить полученные бонусы

Бонусы от Киевстар можно использовать на оплату месячного пакета услуг, либо дополнительные услуги мобильного оператора. В их перечень входит услуга "Маячок"; "Ди-Джингл", роуминг и международные звонки, отправка SMS/MMS, а также дополнительные гигабайты мобильного интернета, за которые также можно расплатиться со своего бонусного счета.

Воспользоваться бонусными деньгами абоненты смогут на протяжении 6 месяцев после их зачисления на счет. Если в этот период абонент Киевстар возвращает по гарантии приобретенный смартфон, тогда его бонусы аннулируются.

Ранее сообщалось, что Киевстар запустил новую услугу для активных пользователей Viber.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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