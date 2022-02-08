Государство будет выдавать всем вакцинированным украинцам от 60 лет смартфон по льготному тарифу – Зеленский

Воспользоваться программой єСмартфон смогут около 8,5 млн украинцев.

С весны этого года в Украине запустят новую государственную программу – єСмартфон. Все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатно современный смартфон по льготному тарифу.

Об этом на открытии третьего "Дия Саммита" сообщил президент Владимир Зеленский.

Ожидается, что программой смогут воспользоваться 8,5 млн. граждан. Специалисты "Дии" научат пользоваться девайсами.

Фото: Андрей Оленин

"Это наша мечта, и это уже реальность, это - путь к главной нашей цели – доступность Интернета для всех граждан Украины. Государство в смартфоне для всех", – заявил президент.

Напомним, что с декабря прошлого года в Украине работает программа єПідтримка, в рамках которой привитые граждане могут получить по 1000 гривен за полный курс прививки от ковида. Деньги можно потратить на сферы бизнеса, которые пострадали от карантинов больше всего.

Впоследствии программу расширили для подростков, а за бустерную дозу вакцины решили начислять еще по 500 гривен.

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