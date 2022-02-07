Apple готовится презентовать бюджетный iPhone с поддержкой 5G

Apple планирует в начале марта презентовать новый бюджетный iPhone с поддержкой 5G, что станет первым крупным событием Apple с момента дебюта нового MacBook Pro в октябре. Об этом сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Фото: businessquant.com

Новый iPhone будет обновлением модели iPhone SE, с добавлением 5G, улучшенной камерой и более быстрым процессором. При этом ожидается, что сам дизайн будет похож на текущую версию, дебютировавшую в апреле 2020 года.

Компания также намерена представить новый iPad , который станет обновлением модели Air с более быстрым процессором и поддержкой 5G.

Кроме того, по словам источников, помимо анонса новых устройств компания планирует выпустить iOS 15.4 в первой половине марта. Обновление программного обеспечения добавит поддержку ID Face для людей в масках на iPhone и iPad , что упростит пользователям разблокировку своих устройств.

Ожидается, что на традиционной сентябрьской презентации будут показаны новые флагманские айфоны и наушники AirPods Pro 2-го поколения, которые получат новый дизайн без ножек, а также несколько датчиков движения для отслеживания фитнеса. Там же покажут 14-дюймовые MacBook Pro и новые смарт-часы.

Напомним

27 января Apple сообщила о рекордном доходе $123,9 млрд — на 11% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года ($111,4 млрд) и прибыли $34,6 млрд