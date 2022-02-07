Киевстар ввел специальную услугу для активных пользователей Viber

Киевстар ввел новую услугу "Оркестрация каналов доставки сообщений", которая позволит бизнес-клиентам совмещать доставку сообщений одновременно через SMS и Viber. Например, если по какой-либо причине SMS-сообщение абонента не было доставлено получателю, ему в течение определенного времени отправляется сообщение через Viber и наоборот.

Данная функция сделает общение абонентов Киевстар более комфортным и оперативным. Каждый абонент сможет сам выбрать, куда поочередно будут доставляться сообщения. Настройка производится заказчиком с помощью АРІ-интерфейса, и является абсолютно бесплатной для всех бизнес-клиентов мобильного оператора.

Абонентам Киевстар, которые активно пользуются Viber, при подключении новой услуги будут доступны выбор канала доставки с первым приоритетом - SMS или Viber. Можно будет самостоятельно настроить время для отправки сообщения по альтернативному каналу (от 30 до 600 секунд) и получение отчетов о доставке сообщений.

С помощью "Оркестрации каналов доставки сообщений" компании могут информировать клиентов о движении денежных средств на банковских счетах, проводить аутентификацию клиентов для проведения банковских операций или при регистрации в различных системах, аутентифицировать клиентов при формировании заказов и т.д.

Ранее сообщалось, что Киевстар обновил условия пользования услугой Киевстар ТВ с 1 февраля.