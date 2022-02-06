Vodafone повышает стоимость популярных тарифов: как изменится месячная абонплата с 11 февраля

Vodafone вслед за Киевстар обновляет в феврале стоимость некоторых своих тарифов. В частности, с 11 февраля подорожает месячная абонплата за тариф SuperNet. Об этом сообщается на странице Vodafone в Facebook.

В ответ к комментарию одному из пользователей сообщается, что стоимость пакета услуг SuperNet Start для абонентов Vodafone будет повышена на 145 гривен, SuperNet Pro – до 205 гривен, а SuperNet Unlim – до 300 гривен.

Подорожание тарифов связано с повышением стоимости услуги "Год без абонплат" в рамках этих тарифов. Условия пользования тарифами мобильный оператор менять не будет, изменится только абонплата.

На сайте Vodafone указано, что с 11 февраля подключать новых пользователей к услуге "Год без абонплат" мобильный оператор не будет в связи с подорожанием подключений и развития сети. Напомним, что в рамках данной услуги пользователи Vodafone могли подключить тариф на 12 месяцев, оплатить его, и получить еще месяц пользования мобильными услугами совершенно бесплатно.

Сейчас абоненты Vodafone возмущены тем, что их лишают последних дешевых тарифов.

"Буде це подорожчання на 40грн чи на 20 - значення немає. Особисто для мене сам факт подорожчання і без підвищення не дешевого тарифу - неприпустимий вчинок. Може для вас це дрібниці, але для ваших абонентів - аж ніяк не дрібниці. Платиш 260грн на місяць, а тобі ні роздачі інтернету включеної в тариф, ні безлімітного інтернету. За все треба доплачувати. В набагато дешевшому тарифі під назвою Vodafone supernet turbo з цим набагато краще. Цікаво виходить. Дешевий на 160грн тариф має більше переваг, ніж тариф за 260грн...", - пишут недовольные абоненты.

Ранее сообщалось, что Киевстар обновил два популярных тарифа - "Семейный" и "Премиум HD".