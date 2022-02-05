Стоимость замены оборудования Huawei и ZTE в США оказалась гораздо выше выделенных правительством $1,9 млрд

Ориентировочная стоимость замены оборудования Huawei и ZTE в сетях операторов мобильной связи США оказалась гораздо выше, чем предполагалось ранее. В пятницу председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) США Джессика Розенворсель (Jessica Rosenworcel) сообщила Конгрессу, что провайдеры мобильной связи подали заявку на возмещение $5,6 млрд затрат на «удаление и замену» оборудования китайских компаний, которое, по мнению властей, несёт угрозу национальной безопасности.

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В сентябре 2020 года FCC подсчитала, что демонтаж и замена оборудования Huawei и ZTE обойдётся в $1,8 млрд, а в декабре 2020 года Конгресс США выделил на эти цели около $1,9 млрд. Однако, как утверждает Розенворсель, согласно предварительным подсчётам FCC, получившей «более 180 заявок от операторов связи, которые разработали планы по удалению и замене оборудования в своих сетях, представляющего угрозу национальной безопасности», сумма расходов оказалась гораздо выше.

Глава FCC сообщила в Твиттере в пятницу, что рассмотрение заявок операторов мобильной связи, приём которых закончился в январе, всё ещё продолжается. Поэтому не исключено, что расходы операторов на замену оборудования Huawei и ZTE окажутся иными.



