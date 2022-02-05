Цена смартфона OnePlus Nord CE 2 Lite 5G с 64-Мп камерой составит около $270

Интернет-источники опубликовали новую порцию информации о смартфоне среднего уровня Nord CE 2 Lite 5G, который готовит к выпуску компания OnePlus. Официальная презентация данной модели ожидается в ближайшее время.

Модель OnePlus Nord CE 5G / Источник изображения: OnePlus

Ранее сообщалось, что аппарат получит 6,59-дюймовый дисплей формата Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 695 с интегрированным 5G-модемом, 6/8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гбайт. Будет установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 33-ваттной быстрой подзарядки.

Источник изображения: Qualcomm

Теперь появились данные о конфигурации камер. Утверждается, что в основу селфи-модуля ляжет датчик Sony IMX471, насчитывающий 16 млн пикселей. Ключевым компонентом тройного тыльного блока камер станет 64-мегапиксельный сенсор Omnivision. Его дополнят 2-мегапиксельный модуль для выполнения макросъёмки и 2-мегапиксельный датчик для сбора информации о глубине сцены.

Кроме того, называется ориентировочная цена OnePlus Nord CE 2 Lite 5G — приблизительно $270 за базовую версию. Смартфон будет поставляться с операционной системой OxygenOS на основе Android 11.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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