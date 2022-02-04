iPhone скрывал кнопку, о которой ничего не знали пользователи девайса

В iPhone обнаружили скрытую кнопку, о которой не подозревало большинство пользователей этого девайса. Оказывается, с помощью этой кнопки можно в одно касание добиться выполнения любой нужной функции, которую заранее запрограммировал пользователь. Для этого не понадобится рыться в меню и открывать папки.

Эту кнопку показала некая ellyawesometech в видео на своей странице в TikTok. Женщина рассказал о существовании такой кнопки, а также показала, как ею пользоваться. Она рассказала, что эта кнопка не таит в себе никакой опасности. Наоборот, она значительно облегчает пользование девайсом и позволяет практически молниеносно заставить его выполнить именно то, что сейчас нужно владельцу смартфона.

Это видео сразу стало вирусным. Только за первые сутки с момента публикации его посмотрело свыше миллиона людей. Пользователи в восторге от увиденного. Многие недоумевают, как они могли сами не знать о существовании такой кнопки. При этом некоторые даже пишут в комментариях, что эта информация "навсегда изменила их жизнь".

Как выяснилось, обновление, которое содержит функцию Back Tap, появилось уже достаточно давно – еще в сентябре 2020 года. Оно доступно на всех iPhone с операционной системой iOS 14. Речь идет о кнопке, расположенной на задней панели девайса в области логотипа Apple .

С помощью этой кнопки можно в одно касание активировать любую из заданных владельцем функций: включить фонарик, активировать камеру, диктофон или запустить приложение Shazam, позволяющее определить название песни, которая только что прозвучала. В общем, все, что умеет смартфон, "умеет" и эта кнопка. И она выполняет это в одно касание.

Нужно лишь запрограммировать нужную функцию через настройки и затем ее можно будет активировать легким стуком по задней панели в области логотипа Apple .

Как настроить функцию Back Tap на смартфоне

Сделать это можно всего за несколько простых шагов:

Для начала убедитесь, что на вашем iPhone установлена операционная система iOS 14.

14. Затем перейдите к настройкам, выберите Доступность, после чего перейдите к Touch и затем внизу нажмите Back Tap.

Можно также выбрать способ активации этой функции: двумя нажатиями, тремя нажатиями или с использованием обоих вариантов.

Затем "привязываете" выбранный способ к этой скрытой кнопке.

После того, как выбор вами подтвержден, коснитесь задней панели дважды или трижды, чтобы активировать заданную функцию.

При этом нужно знать, что эта кнопка сработает даже в том случае, если на телефон надет защитный чехол.

Кроме того, стоит отметить, что описание этой функции содержится в инструкции к iPhone. Ну, а поскольку большинство пользователей даже не подозревали о наличии такой кнопки, то можно сделать вывод, как "внимательно" они читают инструкцию, да и читают ли ее вообще.