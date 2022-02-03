Киевстар обновил два популярных тарифа: как абоненты смогут сэкономить на месячной абонплате

Киевстар с 1 февраля обновил условия пользования услугой Киевстар ТВ. Теперь абонентам мобильного оператора доступны долгосрочные пакеты "Семейный" и "Премиум HD" сроком на три, шесть и двенадцать месяцев.

Киевстар обновил два популярных тарифа: абоненты смогут сэкономить на месячной абонплате

По словам мобильного оператора, абоненты смогут сэкономить на месячной абонплате за телевидение, ведь пакеты на несколько месяцев обойдутся дешевле, чем за один.

Киевстар ТВ можно смотреть одновременно на нескольких устройствах. В пакет "Семейный" для абонентов Киевстар входит 282 канала, стоимость которых обойдется в 120 гривен за первые два месяца, а затем 150 гривен в месяц. В пакет "Премиум HD" входит уже 314 каналов, которые стоят 120 грн, а затем 150 гривен в месяц.

Киевстар обновил два популярных тарифа: абоненты смогут сэкономить на месячной абонплате

Напомним, утром 3 февраля произошел мощный сбой в сети Киевстар. Все звонки и сообщения были заблокированы и абоненты мобильного оператора остались без связи. При попытке совершить звонок абонент слышал сообщение о том, что на его счете недостаточно средств. Отсутствовала также возможность проверить состояние счета – не работал код для проверки *111# и невозможно было зайти в личный кабинет приложения "Мой Киевстар". В компании извинились перед абонентами за сложившеюся ситуацию и пообещали выплатить компенсацию за временные неудобства. Деньги на счет пострадавших поступят автоматически.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар аннулировал часть тарифов с 1 февраляКиевстар аннулировал часть тарифов с 1 февраля
Киевстар отключил абонентам связь и интернет - глобальный сбой в сетиКиевстар отключил абонентам связь и интернет - глобальный сбой в сети
Киевстар, Vodafone и lifecell могут остаться без клиентов: причина – LycaMobileКиевстар, Vodafone и lifecell могут остаться без клиентов: причина – LycaMobile
Киевстар изменил важную услугу для украинцев, которой нет у Vodafone и lifecellКиевстар изменил важную услугу для украинцев, которой нет у Vodafone и lifecell
В "Дии" появились сертификаты для привитых бустерной дозойВ "Дии" появились сертификаты для привитых бустерной дозой
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар отключил абонентам связь и интернет - глобальный сбой в сетиКиевстар отключил абонентам связь и интернет - глобальный сбой в сети
В работе оператора Киевстар произошел сбой, клиентам обещают компенсациюВ работе оператора Киевстар произошел сбой, клиентам обещают компенсацию
Киевстар аннулировал часть тарифов с 1 февраляКиевстар аннулировал часть тарифов с 1 февраля
Киевстар отключит абонентам часть тарифов с 1 февраля, но выплатит компенсациюКиевстар отключит абонентам часть тарифов с 1 февраля, но выплатит компенсацию
Киевстар изменил важную услугу для украинцев, которой нет у Vodafone и lifecellКиевстар изменил важную услугу для украинцев, которой нет у Vodafone и lifecell
Киевстар, Vodafone и lifecell могут остаться без клиентов: причина – LycaMobileКиевстар, Vodafone и lifecell могут остаться без клиентов: причина – LycaMobile
Киевстар обновляет тарифы с 1 февраляКиевстар обновляет тарифы с 1 февраля
lifecell подключает дополнительную услугу, которая поможет сэкономить на месячной абонплатеlifecell подключает дополнительную услугу, которая поможет сэкономить на месячной абонплате
Vodafone предложил украинцам полный безлимит на звонки абонентам Киевстар и lifecellVodafone предложил украинцам полный безлимит на звонки абонентам Киевстар и lifecell
Киевстар представил два выгодных тарифа для пенсионеровКиевстар представил два выгодных тарифа для пенсионеров
Последние новости
Подгружаем последние новости