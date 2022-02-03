Киевстар обновил два популярных тарифа: как абоненты смогут сэкономить на месячной абонплате

Киевстар с 1 февраля обновил условия пользования услугой Киевстар ТВ. Теперь абонентам мобильного оператора доступны долгосрочные пакеты "Семейный" и "Премиум HD" сроком на три, шесть и двенадцать месяцев.

По словам мобильного оператора, абоненты смогут сэкономить на месячной абонплате за телевидение, ведь пакеты на несколько месяцев обойдутся дешевле, чем за один.

Киевстар ТВ можно смотреть одновременно на нескольких устройствах. В пакет "Семейный" для абонентов Киевстар входит 282 канала, стоимость которых обойдется в 120 гривен за первые два месяца, а затем 150 гривен в месяц. В пакет "Премиум HD" входит уже 314 каналов, которые стоят 120 грн, а затем 150 гривен в месяц.

Напомним, утром 3 февраля произошел мощный сбой в сети Киевстар. Все звонки и сообщения были заблокированы и абоненты мобильного оператора остались без связи. При попытке совершить звонок абонент слышал сообщение о том, что на его счете недостаточно средств. Отсутствовала также возможность проверить состояние счета – не работал код для проверки *111# и невозможно было зайти в личный кабинет приложения "Мой Киевстар". В компании извинились перед абонентами за сложившеюся ситуацию и пообещали выплатить компенсацию за временные неудобства. Деньги на счет пострадавших поступят автоматически.