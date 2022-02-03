Киевстар отключил абонентам связь и интернет - глобальный сбой в сети

Киевстар объявил своим абонентам о мощном техническом сбое, который произошел утром 3 февраля. Украинцы массово начали писать в соцсетях о том, что они не могут никому дозвониться и отправить сообщение. Все звонки и интернет заблокированы, а на счету недостаточно средств.

Киевстар оставил абонентов без связи и интернета: абоненты массово жалуются на отсутствие средств на мобильном счету

В компании Киевстар сделали официальное заявление и извинились перед абонентами за сложившеюся ситуацию. Гражданам пообещали выплатить компенсацию за временные неудобства.

"Мы приносим свои извинения за возникновение временных сложностей. Мы приложили все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервис. Приблизительно с 10.30 утра сервис звонков на другие номера сети Киевстар снова работает. Мы предусмотрели компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически.
На ваши вопросы мы будем отвечать в личных сообщениях сообщества Киевстар в социальных сетях поочередно. Приносим свои извинения за ожидания. Мы обязательно ответим каждому", – сказано на странице "Киевстар" в Facebook.

Некоторые пользователи Facebook сообщают, что проблемы со связью у них начались еще 31 января. Люди не могут совершать звонки, отправлять смс-сообщения и пользоваться интернетом.

"Операторы трубку не берут, приложение не работает, личные сообщения без просмотра. Позвонить некуда невозможно! Недостаток средств, говорят. Когда решится вопрос?"

"Что со связью? Почему 466 номер не существует? Никуда не дозвониться. У жены такая же ситуация. Что за отношение к клиентам!!!"

"Львов нет связи. Домашний интернет работает, а телефоны умерли. К тому же при попытке позвонить по телефону сообщает о нехватке средств, хотя позавчера сняли абонплату. Проверить счет невозможно, приложение не работает, да и оператору не дозвониться. Коллапс какой-то"

"Когда будет связь? Как деньги снимать со счета за неделю напоминаете и тарифы по своему желанию меняете. С 8 утра нельзя дозвониться никуда!!!!",– жалуются абоненты.

Ранее сообщалось, что Киевстар аннулировал часть тарифов с 1 февраля и пообещал выплатить абонентам компенсации.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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