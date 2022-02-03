В работе оператора Киевстар произошел сбой, клиентам обещают компенсацию

Абонентам во время набора номера сообщали о нехватке денег на счете.

В работе оператора Киевстар произошел сбой, клиентам обещают компенсацию
Фото: tsn.ua

Сегодня произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", ряд клиентов сервиса имели проблемы со связью.

Об этом говорится на странице компании в соцсети Facebook.

"Уважаемые абоненты, сегодня у части клиентов подписки могли наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети Киевстар и 466 (мобильной справки)", – говорится в сообщении.

В частности, абонентам во время набора номера сообщали о нехватке денег на счете, пишет mezha.media.

Также не загружались сайт и приложение оператора.

Приблизительно с 10:30 сервис звонков на другие номера сети Киевстар снова работает.

"Мы предусмотрели компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически", - отметили в "Киевстаре".

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