В работе оператора Киевстар произошел сбой, клиентам обещают компенсацию

Абонентам во время набора номера сообщали о нехватке денег на счете.

Сегодня произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", ряд клиентов сервиса имели проблемы со связью.

Об этом говорится на странице компании в соцсети Facebook.

"Уважаемые абоненты, сегодня у части клиентов подписки могли наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети Киевстар и 466 (мобильной справки)", – говорится в сообщении.

В частности, абонентам во время набора номера сообщали о нехватке денег на счете, пишет mezha.media.

Также не загружались сайт и приложение оператора.

Приблизительно с 10:30 сервис звонков на другие номера сети Киевстар снова работает.

"Мы предусмотрели компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически", - отметили в "Киевстаре".