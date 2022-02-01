Киевстар аннулировал часть тарифов с 1 февраля

Киевстар 1 февраля закрыл ряд своих тарифных планов, которые больше не пользуются спросом среди абонентам. Абонентов предупреждали об этом заранее, к тому же пообещали выплатить компенсацию. При этом, многие из них после аннулирования тарифов начали жаловаться в соцсетях на мобильного оператора.

Абоненты Киевстар возмущены тем, что их лишили дополнительных мегабайтов интернета, за которые они заплатили. Вместе с тем, в Киевстар пообещали всем, у кого тарифные планы деактивируются с 1 февраля, подключить пакет с VIP-интернетом, который будет действовать на протяжение месяца.

Тем не менее, интернет-пользователи негодуют из-за случившегося. Они жалуются на Facebook-странице Киевстар на то, что с их счетов списали деньги, при этом мобильный интернет сегодня работает с перебоями. Это очень мешает работе, ведь многие работают удаленно.

Абоненты пишут, что дозвониться на горячую линию очень сложно. В Киевстар советуют оставлять все свои жалобы в сообществе Киевстар на Facebook, и они ответят всем клиентам.

Напомним, что с 1 февраля пакеты с регулярным сроком действия (250/500/1000/3000/5000/7000 МБ на подписке и пакеты "Поиск"/«Развлечения» на контрактной форме обслуживания) прекратили свое действие.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор LycaMobile теснит Киевстар и Vodafone дешевыми тарифами.