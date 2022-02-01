В "Дии" появились сертификаты для привитых бустерной дозой

Срок действия документа составит 270 дней, как и во всех странах Евросоюза.

С сегодняшнего дня все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый сертификат в приложении "Дия".

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Чтобы получить сертификат, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дия". Сделать это можно сразу в первый день введения дозы вакцины, как только медики введут данные о вакцинации в ЕСОЗ.

Срок действия такого документа составит 270 дней, как и во всех странах Евросоюза .

"Как и обещали, все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат. Сейчас более 350 тысяч украинцев усилили свою защиту и уже получили бустерную дозу антиковидной вакцины. По крайней мере 1 дозой уже вакцинированы половина взрослого населения. Больше 47% получили полный базовый курс вакцинации, а именно - 2 дозы. Увеличение процента вакцинированных украинцев позволит нам с большей уверенностью смотреть в будущее", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Новый сертификат может использоваться как внутри страны при введении карантинных ограничений, так и за рубежом. В частности, украинский COVID-сертификат после бустерной дозы будет действовать в Украине со дня вакцинации, а в странах, входящих в Доверительную сеть, - с 14 дня со дня прививки.

Следует отметить, что кроме COVID-сертификата украинцы, получившие бустер, смогут получить также Международное свидетельство о вакцинации. Документ выдается по месту прививки или у семейного врача, в нем должны быть перечислены все дозы вакцинации против COVID-19 в соответствии с требованиями. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней, считая с даты последней прививки против COVID-19.

Напомним, что две недели назад правительство, вслед за решением ЕС , сократило срок действия "зеленых" COVID-сертификатов. Их срок действия вместо 365 дней составляет теперь 270 дней. Чтобы новый термин сертификата корректно отображался в приложении "Дия", следует сгенерировать документ повторно. Это важно сделать, поскольку после истечения 270 дней с последней дозы полной вакцинации документ утратит силу.

Напомним, в декабре прошлого года Ляшко подписал приказ о проведении дополнительной прививки от COVID-19 для групп риска. Дополнительную прививку будут делать через один-три месяца после второй дозы людям с первичным или приобретенным иммунодефицитным состоянием, людям на иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии; людям с хроническим иммуноопосредованным воспалительным заболеванием, получавшим иммуносупрессивную терапию до прививки; людям, получавшим высокие дозы стероидов по какой-либо причине за месяц до вакцинации.

4 января 2022 года министр здравоохранения подписал приказ о введении бустерной дозы для людей от 60 лет.

Третья и бустерная дозы – это разные понятия. Третья – это дополнительная вакцинация для групп риска, чтобы увеличить их защиту. Бустер (ревакцинация) производится через 6 месяцев после первоначального курса.