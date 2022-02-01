Патентный тролль купил у BlackBerry патенты по мобильным технологиям на $600 миллионов

Патентный тролль купил у BlackBerry патенты по мобильным технологиям на $600 миллионов

Канадский производитель смартфонов BlackBerry продал свои патенты на технологии мобильной связи компании Catapult IP Innovations Inc. за $600 миллионов. BlackBerry заявила, что сделка включает в себя все её непрофильные интеллектуальные активы.

Источник изображения: BlackBerry

По словам сетевого ресурса AppleInsider, это событие может повлечь за собой трудности для производителей смартфонов, таких как Apple, которые в будущем могут стать жертвами деятельности патентного тролля. Опасения вызывает тот факт, что Catapult IP Innovations Inc. является непрактикующей организацией. То есть, она не ведёт никакой деятельности, связанной с мобильными технологиями. Предполагается, что Catapult IP Innovations Inc. будет использовать патенты, полученные в результате сделки с BlackBerry, для требования лицензионных отчислений или подачи судебных исков против производителей смартфонов за нарушение прав на интеллектуальную собственность.

В рамках сделки BlackBerry получит $450 миллионов наличными, вексель на $150 миллионов, а также лицензию на использование проданных патентов. Взамен Catapult IP Innovations Inc. получит патенты BlackBerry, относящиеся к мобильным устройствам, обмену сообщениями и беспроводным сетям. BlackBerry заявила, что сделка не повлияет на клиентов, использующих её продукты и услуги. На её закрытие уйдёт до 210 дней, что обусловлено требованиями антимонопольного законодательства США и Канады.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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