Киевстар отключит абонентам часть тарифов с 1 февраля, но выплатит компенсацию

Киевстар с 1 февраля закрывает ряд своих тарифных планов, которые больше не пользуются спросом среди абонентам. Однако, на замену им появятся новые тарифы с большим количеством мобильного интернета. Те абоненты Киевстар, чьи тарифные планы с завтрашнего дня деактивируют, получат компенсацию от мобильного оператора.

Если ваша месячная оплата по тарифу истекает 31 января, не спешите пополнять счет на следующий месяц. Возможно, ваш тариф уже завтра прекратит существование. Узнать об этом можно у мобильного оператора напрямую, позвонив по номеру 466, или написать в сообщество Киевстар на Facebook.

Пакеты с регулярным сроком действия (пакеты 250/500/1000/3000/5000/7000 МБ на подписке и пакеты "Поиск"/«Развлечения» на контрактной форме обслуживания) прекратят действовать у всех пользователей 31 января в 23:59:59. Абонентам предоплаченной связи, пользовавшимся пакетами 250/500/1000/3000/5000/7000 МБ 1 февраля будет начислен пакет "VIP-Интернет- Безлим". Они смогут пользоваться безлимитным интернетом на протяжении одного месяца.

На сегодняшний день популярностью среди новых абонентов Киевстар пользуется пакет "День онлайн". Его заказывают в тех случаях, когда мобильного интернета в основном пакете услуг не хватило. В таких случаях абоненты Киевстар могут заказать дополнительные 1000 МБ либо 4000 МБ за 15 грн или 30 грн соответственно.

Интернет-пакеты "День Онлайн" доступны всем абонентам предоплаченной связи Киевстар, кроме тарифных планов Дайте Еще! 2018, Киевстар Звонки 2019, Киевстар Звонки 2018, Видео без границ 2019, SIM для устройств, Звонки для родителей и всех тарифных планов с безлимитным интернетом.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор LycaMobile теснит Киевстар и Vodafone дешевыми тарифами.