Пользователи заметили, что Siri неверно определяет возраст

Пользователи оснащенных Siri устройств компании Apple обратили внимание на любопытную особенность. Оказалось, что голосовой помощник неправильно называет возраст владельца, если в текущем году его день рождения ещё не наступил. Об этом пишет ресурс MacRumors со ссылкой на данные голландского портала iCulture.

Источник изображения: MacRumors

Судя по всему, это происходит из-за того, что Siri не учитывает месяц и дату рождения владельца устройства и других контактов, чьи дни рождения указаны в карточках контактов. Например, если пользователю в текущем году исполняется 28 лет, но день рождения ещё не прошёл, Siri всё равно скажет, что ему уже 28 лет. Это же касается и других контактов, чьи дни рождения заполнены в соответствующих карточках.

Источник проверил наличие данной ошибки на нескольких устройствах, работающих под управлением iOS 15.3 и бета-версии iOS 15.4, и только в одном случае Siri назвала верный возраст владельца. Вероятно, ошибка воспроизводится не на всех устройствах, но, по каким причинам это происходит, на данный момент неизвестно.

Конечно, описанная проблема не является серьёзной, но её наличие явно не улучшит репутация голосового помощника Apple . Вероятнее всего, разработчикам не составит особого труда исправить её, поэтому можно ожидать, что в будущем Siri будет верно определять возраст пользователей.



