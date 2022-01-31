Google лишит WhatsApp безлимитного хранилища для резервных копий

Несколько лет назад Google и WhatsApp заключили соглашение, в рамках которого размер резервных копий чатов WhatsApp пользователей Android-устройств не учитывается в квоте хранилища Google Диск. Похоже, что в скором времени это изменится, и резервные копии чатов будут учитываться наравне с другими файлами, находящимися в облачном хранилище.

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Возможность хранения резервных копий чатов WhatsApp независимо от наличия свободного места на Google Диске является преимуществом, которое есть у пользователей Android-устройств. Apple не предоставляет пользователям iCloud возможность безлимитного хранения резервных копий WhatsApp. Но, судя по всему, в скором времени пользователи Android-устройств могут лишиться упомянутого преимущества.

Некоторое время назад специалисты ресурса WABetaInfo обнаружили в коде одной из тестовых версий WhatsApp упоминание функции, предназначенной для управления резервными копиями, в том числе для удаления определённых типов сообщений в целях экономии места.

Источник изображения: WABetaInfo

Эти изменения впервые были обнаружены несколько месяцев назад, а совсем недавно в коде приложения WhatsApp энтузиасты нашли новые подтверждения того, что хранилище перестанет быть безлимитным. В сообщении сказано, что Google Диск будет предупреждать пользователей о достижении предела лимита на хранение копий чатов WhatsApp. Это означает, что какой-то объём для бесплатного хранения данных из мессенджера выделяться будет, но он не будет безграничным. Ранее Google аналогичным образом отказалась от предоставления бесплатного безлимитного пространства для хранения фотографий из приложения Google Фото.



