Киевстар изменил важную услугу для украинцев, которой нет у Vodafone и lifecell

Киевстар анонсировал изменения важной услуги, которой много лет пользуются абоненты мобильного оператора. Речь идет об услуге "Маячок". С 27 января 2022 года эта услуга для всех абонентов переименована в StarFind.

Данный сервис от Киевстар помогает абонентам подписки и контракта узнавать, где находятся их родные или друзья. Например, родители могут проверять местонахождение своего ребенка, подключив предварительно на его смартфон данную услугу.

Стоимость услуги составляет 50 грн/4 недели за безлимит. Можно подключить пакет услуг на один день за 5 грн и получить безлимитное количество запросов в день.

В перечень номеров, за которыми может следить один абонент, составляет 10 штук. Следует отметить, что StarFind устанавливается по соглашению сторон. Точность передачи сигнала о местонахождении абонента Киевстар варьируется в пределах от 300 до 1200 м.

Чтобы подключить StarFind от Киевстар, необходимо:

набрать *147*1*4*380[номер]# с номером человека, расположение которого хотите узнать;

в течение 15 мин этому абоненту придет уведомление с подсказкой, как передавать свою локацию вам;

вы получите SMS с подтверждением, что владелец номера разрешил проверять его расположение;

номер попадет в ваш список услуги StarFind.

Ранее сообщалось, Киевстар с 1 февраля обновляет ряд своих тарифных планов с интернетом.