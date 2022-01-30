Киевстар, Vodafone и lifecell могут остаться без клиентов: причина – LycaMobile

"Триумвират" украинской мобильной связи - Киевстар, Vodafone и lifecell рискует потерять большую часть своих клиентов из-за конкурента. Мобильный оператор LycaMobile теснит соперников чрезвычайно низкими тарифами. Ни один из трех основных украинских операторов не имеет для своих абонентов таких выгодных предложений.

Один из наиболее популярных пакетов LycaMobile стоит всего от 40 гривен. И он завоевывает все большую популярность среди пользователей, которым не так важен мобильный интернет вне дома, как постоянная связь со всеми операторами, которые действуют в Украине.

Название заманчивого дешевого тарифа - "Все в одном S".

В стоимость этого пакета входит такой "джентльменский" набор услуг:

безлимитные звонки на LycaMobile;

650 минут на номера других операторов;

неограниченные звонки на LycaMobile в 21 стране мира;

50 SMS;

8 Гб интернета.

Такой тариф чрезвычайно удобен абонентам, которым недосуг путешествовать по просторам интернета, однако нужно постоянно быть на связи с деловыми партнерами и просто с близкими людьми.

Стоит такой тарифный план от 40 гривен в месяц. Его цена варьируется в зависимости от того, покупает ли абонент услугу помесячно или сразу "оптом" – на год. Если абонент выбирает помесячную оплату, то стоимость тарифа составит 50 гривен. Если же предоплата идет за 3, 6 или 12 месяцев, то стоимость пакета будет соответственно 45, 42,5 и 40 гривен в месяц. Таким образом, годовая связь обойдется всего в 480 гривен.

Ни Киевстар, ни Vodafone и ни lifecell таких дешевых тарифных планов не предлагают. Поэтому, им есть о чем задуматься.

Напомним, вместе с тем Киевстар, Vodafone и lifecell пополнили свои списки бесплатных услуг.