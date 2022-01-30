Киевстар, Vodafone и lifecell могут остаться без клиентов: причина – LycaMobile

"Триумвират" украинской мобильной связи - Киевстар, Vodafone и lifecell рискует потерять большую часть своих клиентов из-за конкурента. Мобильный оператор LycaMobile теснит соперников чрезвычайно низкими тарифами. Ни один из трех основных украинских операторов не имеет для своих абонентов таких выгодных предложений.

Киевстар, Vodafone и lifecell рискуют остаться без клиентов: LycaMobile показал новый выгодный тариф

Один из наиболее популярных пакетов LycaMobile стоит всего от 40 гривен. И он завоевывает все большую популярность среди пользователей, которым не так важен мобильный интернет вне дома, как постоянная связь со всеми операторами, которые действуют в Украине.

Название заманчивого дешевого тарифа - "Все в одном S".

Киевстар, Vodafone и lifecell рискуют остаться без клиентов: LycaMobile показал новый выгодный тариф

В стоимость этого пакета входит такой "джентльменский" набор услуг:

  • безлимитные звонки на LycaMobile;
  • 650 минут на номера других операторов;
  • неограниченные звонки на LycaMobile в 21 стране мира;
  • 50 SMS;
  • 8 Гб интернета.

Такой тариф чрезвычайно удобен абонентам, которым недосуг путешествовать по просторам интернета, однако нужно постоянно быть на связи с деловыми партнерами и просто с близкими людьми.

Стоит такой тарифный план от 40 гривен в месяц. Его цена варьируется в зависимости от того, покупает ли абонент услугу помесячно или сразу "оптом" – на год. Если абонент выбирает помесячную оплату, то стоимость тарифа составит 50 гривен. Если же предоплата идет за 3, 6 или 12 месяцев, то стоимость пакета будет соответственно 45, 42,5 и 40 гривен в месяц. Таким образом, годовая связь обойдется всего в 480 гривен.

Ни Киевстар, ни Vodafone и ни lifecell таких дешевых тарифных планов не предлагают. Поэтому, им есть о чем задуматься.

Напомним, вместе с тем Киевстар, Vodafone и lifecell пополнили свои списки бесплатных услуг.


Марченко Любов, Тудей

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