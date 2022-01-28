Apple позволит превратить iPhone в POS-терминал — Bloomberg

Компания Apple вскоре представит новую функцию для iPhone — его можно будет использовать для приема платежей как POS-терминал. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Apple позволит превратить iPhone в POS-терминал — Bloomberg

По информации издания, новая функция может появиться в ближайшие месяцы после обновления операционной системы. Система будет работать через NFC, используемый для Apple Pay.

Такая услуга может быть полезна малым предпринимателям, например парикмахерам.

Ожидается, что Apple сможет конкурировать с крупнейшим производителем платежных терминалов Square.

Сейчас iPhone можно использовать для приема оплаты только при подключении к внешнему терминалу.

В 2020 году Apple приобрела канадский стартап Mobeewave. Он разрабатывал технологию, позволяющую использовать iPhone как POS-терминал.

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