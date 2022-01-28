Apple позволит превратить iPhone в POS-терминал — Bloomberg

Компания Apple вскоре представит новую функцию для iPhone — его можно будет использовать для приема платежей как POS-терминал. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, новая функция может появиться в ближайшие месяцы после обновления операционной системы. Система будет работать через NFC , используемый для Apple Pay.

Такая услуга может быть полезна малым предпринимателям, например парикмахерам.

Ожидается, что Apple сможет конкурировать с крупнейшим производителем платежных терминалов Square.

Сейчас iPhone можно использовать для приема оплаты только при подключении к внешнему терминалу.