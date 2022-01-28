Китайская CSOT намерена пробиться в ряды поставщиков OLED-дисплеев для Apple

В данный момент Apple полагается на Samsung, LG и BOE по части поставок OLED-экранов для iPhone. Как сообщает издание The Elec, ещё одна компания из Поднебесной хочет внедриться в цепочку поставок дисплеев для Apple . Китайский производитель экранных панелей CSOT уже сформировал команду для оценки своих производственных линий.

Источник изображения: 9to5Mac

Сообщается, что Apple и CSOT уже ведут предварительные переговоры. Китайская компания планирует создать демонстрационную производственную линию и предоставить на оценку Apple изготовленные на ней панели. Источники сообщают, что CSOT и Apple уже изучают OLED-экраны, изготовленные на заводе CSOT T4 в Ухане. Фабрика рассчитана на размещение трёх линий, способных производить 45 тысяч дисплеев в месяц. В настоящее время активны две линии.

На дынный момент OLED-панели CSOT используются в смартфонах Samsung Galaxy M-серии 2021 года. В этом году экран китайской компании появится в Samsung Galaxy A73.

The Elec отмечает, что путь в цепочку поставок дисплеев Apple будет для CSOT нелёгким. Крупнейший китайский производитель экранов BOE несколько раз терпел неудачу в процессе тестирования своей продукции экспертами из Купертино, прежде чем заключить договор на поставку дисплеев для iPhone 12 и iPhone 13. Предполагается, что даже если CSOT пройдёт процесс оценки Apple , её дисплеи появятся в iPhone лишь через пару лет.



